Kırşehir'de Kervansaray Dağı'na fidan ve taşla "Türkiye Yüzyılı" yazıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'deki Kervansaray Dağı'nda, fidanlar ve kalsit taşlarıyla "Türkiye Yüzyılı" yazısı oluşturuldu.

İl Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından Boztepe yolu üzerindeki dağın eteklerinde gerçekleştirilen çalışma 7 gün sürdü.

Yaklaşık 35 bin 600 fidan ve 40 ton kalsit taşı kullanılarak yapılan çalışmada, 60 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindeki alana "Türkiye Yüzyılı" yazılarak, ay ve yıldız desenleri oluşturuldu.

Zemine döşenen beyaz kalsit taşlarının üzerine yapılan çalışma güzel görüntü oluşturdu.

Çalışma tamamlandıktan sonra personel tarafından yazının üzerine denk gelecek şekilde, 30 metre uzunluk ve 35 metre genişliğinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı, görüntüler kamerayla kaydedildi.

Kurum çalışanları tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan görseller beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.