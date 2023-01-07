GÜNCELLEME 2 - Kırşehir'de 12 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kırşehir-Ankara kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında sis ve buzlanma nedeniyle 5 tır, 6 otomobil ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafiğe kapatılan yolda, araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi alan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kazada 2 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Buhara, "Yaralılarımıza Allah’tan şifa diliyoruz. 2 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor. Onun dışında başka hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızı gizli buzlanma ve sise karşı uyarmak istiyorum. Varacağımız yere geç varabiliriz ama gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmamız lazım. Arkadaşlarımız kazanın oluş sebebini araştırıyor. Ancak bir aracın duraklaması ve sisten kaynaklı olduğu anlaşılıyor." dedi.

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