Kırşehir Valisi Buhara, Akçakent ve Çiçekdağı'nda yatırımları inceledi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerinde yatırımları inceledi, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, Akçakent ve Çiçekdağı'nda devam eden yatırımları yerinde inceledi, kurum amirlerinden bilgi aldı.

İlçelerdeki konferans salonlarında mahalle ve köy muhtarlarıyla buluşan Buhara, ilçe yöneticilerinden devam eden faaliyet ve çalışmalar hakkında brifing aldı.

Vali Buhara, "Devletimiz ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızın talep ve isteklerini alıyoruz. Kurum amirlerimiz ilçelerde yürütülen faaliyetler hakkında muhtarlarımızı bilgilendiriyor. Muhtarlarımızın ilettikleri sorunlara imkanlar ölçüsünde çözüm üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantılara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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