Kırşehir'de sigara paketine gizlenmiş 34 tarihi obje bulundu

Araçta yapılan aramada, sigara paketinin içerisine gizlenmiş Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 7 yüzük, 1 kolye ucu, 1 mühür ve 25 sikkenin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 152 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen F.Y'nin kullandığı bir otomobili durdurdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.