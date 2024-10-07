KAEÜ'de SAUTER Merkezi ile Ortez ve Protez Laboratuvarı açıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) ile Ortez ve Protez Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

KAEÜ Stadı içindeki merkezin açılış töreninde konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, spor kadar sporcu sağlığının da önemli olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan tesisin üniversite için önemli olduğunu vurgulayan Demiryürek, spor dostu ve sporcuya destek olan bir kent olarak merkezin ve ekipmanların hayırlı olmasını diledi.