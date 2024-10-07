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        KAEÜ'de SAUTER Merkezi ile Ortez ve Protez Laboratuvarı açıldı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) ile Ortez ve Protez Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:11 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:34
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        KAEÜ'de SAUTER Merkezi ile Ortez ve Protez Laboratuvarı açıldı
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) ile Ortez ve Protez Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        KAEÜ Stadı içindeki merkezin açılış töreninde konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, spor kadar sporcu sağlığının da önemli olduğunu söyledi.

        Açılışı yapılan tesisin üniversite için önemli olduğunu vurgulayan Demiryürek, spor dostu ve sporcuya destek olan bir kent olarak merkezin ve ekipmanların hayırlı olmasını diledi.

        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de SAUTER'in her branştan sporculara ve sporla ilgilenen vatandaşlara hizmet vereceğini dile getirdi.

        SAUTER Yürütücüsü Doç. Dr. Hakkı Çağdaş Basat ise merkezin ölçüm ve egzersiz-rehabilitasyon alanı olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu anlattı.

        SAUTER'in açılışının ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda hayırsever iş insanı Mustafa Düger'in destekleriyle oluşturulan Ortez ve Protez Laboratuvarı'nın açılışı da yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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