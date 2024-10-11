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        Kırşehir'de üniversite öğrencilerine "Biliyorum Güvendeyim Projesi" anlatıldı

        Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Biliyorum Güvendeyim Projesi" kapsamında üniversite öğrencilerine siber güvenlik, madde bağımlılığı ve kadın destek uygulaması hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:42
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        Kırşehir'de üniversite öğrencilerine "Biliyorum Güvendeyim Projesi" anlatıldı
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        Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Biliyorum Güvendeyim Projesi" kapsamında üniversite öğrencilerine siber güvenlik, madde bağımlılığı ve kadın destek uygulaması hakkında bilgi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) konferans salonundaki programda İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen polisler, KADES, UYUMA, SIBERAY gibi Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen uygulamalarını anlattı.

        Kadına destek ve şiddetle mücadele konularında bilgi veren polisler, siber suçlar ve siber güvenliğin öneminden bahsetti, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda uyarılarda bulundu.

        Bilgilendirici videolar ile sunumların yapıldığı programda öğrenciler yaşadıkları ve günlük yaşamlarını etkileyen güvenlik konularında görüşlerini anlattı.

        KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, üniversite öğrencilerinin daha duyarlı ve dikkatli olmaları, farkındalık oluşturmaları, kendilerini ve çevrelerini koruyarak bilgilendirmeleri için bu tarz proje ve konferansların önemli olduğunu vurguladı.

        İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Özbek ise yaşadıkları veya fark ettikleri tüm şiddet olaylarında, siber güvenlik konularında ve madde bağımlılığıyla mücadelede polis ekiplerinin yanlarında olduğunu, aile bütünlüğü ve güçlü toplumun inşası için her zaman destek olmayı sürdüreceklerini aktardı.

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