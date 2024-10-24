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        Kırşehir'de şehit ve gazi dernekleri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

        Kırşehir'de şehit ve gazi dernekleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:15
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        Kırşehir'de şehit ve gazi dernekleri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
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        Kırşehir'de şehit ve gazi dernekleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınadı.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Bahattin Kaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Kemal Parlak ve Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yunus Erdoğdu ile dernek üyeleri, Anadolu Şehit Aileleri Derneği binasında bir araya geldi.

        Katılımcılar adına konuşan Erdoğdu, PKK terör örgünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğini söyledi.

        Binlerce yıldır yaşanılan bu coğrafyanın dün de bugün de emperyalist güçlerinin hain emellerinin hedefinde olduğunu vurgulayan Erdoğdu, "Ülkemize haince ve kalleşçe saldıran terör örgütünü maşa olarak kullanan emperyalist devletler ve bunlara alet olan terör örgütleri şunu iyi bilsinler ki bu coğrafyada bu devlet, dünya var oldukça kıyamete kadar bağımsız ve hür olarak yaşayacaktır. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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