Kırşehir'de "Uçan Raketler Projesi"nde masa tenisi sporcu seçmeleri yapıldı

Masa tenisinde yetenekli sporcuları belirlemek için başlatılan "Uçan Raketler Projesi" kapsamında Kırşehir'deki seçmelerde 500'ün üzerinde sporcu mücadele etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan müsabakalar, Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Müsabakaları AA muhabirine değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, "Sponsor firma aracılığıyla 65 okulumuza masa, top ve raket dağıtıldı. Bu okullarda yetişen çocuklarımız maçlarını yaptı. Kız ve erkeklerde küçük, yıldız ve genç kategorilerinde mücadelelerini sergilediler. 500'ün üzerinde sporcu katıldı. Kazanan okullarımız Kırşehir'i temsil edecek." dedi.