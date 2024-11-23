Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Demiryürek, mesajında, kutsal bir vazifeyi yerine getiren öğretmenlerin, çocuklar ve gençlerin geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanmasında ve yarınların inşa edilmesinde büyük rol üstlendiklerini belirtti.

        Genç nesillerin çağın gereklerine uygun iyi bir eğitim almasının önemine değinen Demiryürek, ülke olarak genç nesilleri tarihini bilen, dinamik, açık fikirli, çalışkan, üretken, bilgili ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

        Demiryürek, "Elimizin kalem tutmaya başladığı andan itibaren daima yanımızda olan, sevgisi, sabrı, hoşgörüsü ve yaptığı fedakarlıklarla hayatımızda müstesna yer edinen öğretmenlerimiz, bizleri çağın gereklerine göre yetiştirerek bilgiyle donatmakta, bununla birlikte milli ve manevi değerlerimizi bizlere aşılayarak iyi bir insan ve vatandaş olmamız için çaba göstermektedir. Öğretmenlerimizin bilim ve teknolojinin ışığında çocuklarımıza vereceği her eğitim, onlara yeni ufuklar açacağı gibi benliklerindeki sorumluluk duygusu ve gayretin de artmasına yardımcı olacaktır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimizin gününü içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Kayseri'de heyecan sürüyor!
        Kayseri'de heyecan sürüyor!
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kırşehir'de konuştu:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kırşehir'de konuştu:
        Kırşehir'de 2 sevgilinin öldürülmesinde belediye başkanı ve yardımcılarına...
        Kırşehir'de 2 sevgilinin öldürülmesinde belediye başkanı ve yardımcılarına...
        Kırşehir'de yaralı puhu kuşu korumaya alındı
        Kırşehir'de yaralı puhu kuşu korumaya alındı
        Kırşehir'de öğrencilere "Öz güven eksikliği ve sınav korkularını aşma yolla...
        Kırşehir'de öğrencilere "Öz güven eksikliği ve sınav korkularını aşma yolla...
        Kırşehirli şehidin adı ortaokuldaki kütüphanede yaşatılacak
        Kırşehirli şehidin adı ortaokuldaki kütüphanede yaşatılacak
        Kırşehir FSK - Kuşadasıspor: 2-3
        Kırşehir FSK - Kuşadasıspor: 2-3