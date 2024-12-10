Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        KAEÜ Geliştirme Vakfınca 65 öğrenciye 7 ay burs desteği sağlandı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Geliştirme Vakfı tarafından 65 öğrenciye 7 ay burs desteği sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:10 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAEÜ Geliştirme Vakfınca 65 öğrenciye 7 ay burs desteği sağlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Geliştirme Vakfı tarafından 65 öğrenciye 7 ay burs desteği sağlanıyor.

        KAEÜ Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Musa Özata, yazılı açıklamasında, Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim gören 65 öğrenciye burs katkısı verildiğini belirtti.

        Vakfın hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan fonla farklı fakülte ve bölümlerden belirli sayıda öğrenciyi burs programına dahil ettiğini vurgulayan Özata, bursların yalnızca öğrencilerin maddi olarak desteklenmesi değil, aynı zamanda onların eğitim hayatına katkı sunmak için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

        Özata, hayırseverlerin büyük katkılarıyla hayata geçen burs programı, hem öğrencilerin eğitim motivasyonunu artırmayı hem de üniversitenin toplumsal sorumluluk anlayışını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'deki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
        Kırşehir'deki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
        Kırşehir'de yaşayan Suriyelilerden kutlama
        Kırşehir'de yaşayan Suriyelilerden kutlama
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko'dan Kırşehir'e ziyaret
        Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko'dan Kırşehir'e ziyaret
        Japonya Veliaht Prens ve Prenses Akishino, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
        Japonya Veliaht Prens ve Prenses Akishino, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
        KAEÜ ile Kaman Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
        KAEÜ ile Kaman Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı