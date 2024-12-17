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        Kırşehir'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Kırşehir'de dağlık alanlara yaban hayvanlarının beslenmesi için yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:04
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        Kırşehir'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Kırşehir'de dağlık alanlara yaban hayvanlarının beslenmesi için yem bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerince, kış şartlarının hakim olduğu bazı bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için çalışma başlatıldı.

        Arazi araçları ve yaya olarak dağlık alanlara ulaşan ekipleri, yaban hayvanları için doğaya ot bıraktı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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