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        AK Parti Kırşehir 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi yapıldı

        AK Parti Kırşehir 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 19:58 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:02
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        AK Parti Kırşehir 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi yapıldı
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        AK Parti Kırşehir 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi gerçekleştirildi.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Divan Başkanlığını Genel Merkez Gençlik Kolları İç Anadolu Bölge Koordinatörü İbrahim Baloğlu'nun yaptığı kongrede, Kırşehir'de gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumu yapıldı.

        Kongrede, Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanlığına Ahmet Sefa Metin seçildi.

        Metin, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, hizmet çıtasını daha yukarı taşımaya gayret edeceğini söyledi.

        Kongreye, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, ilçe ve belediye başkanları ile kadın kolları başkanları ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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