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        Kırşehir'deki öğrenciler Afrika'da su kuyusu açtıracak

        Kırşehir Necatibey İlk ve Ortaokulu öğrencileri, "Temiz Su Herkesin Hakkı" sloganıyla Afrika'da su kuyusu açtırmak üzere başlattıkları kampanya ile 59 bin 80 lira topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:49 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:50
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        Kırşehir'deki öğrenciler Afrika'da su kuyusu açtıracak
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        Kırşehir Necatibey İlk ve Ortaokulu öğrencileri, "Temiz Su Herkesin Hakkı" sloganıyla Afrika'da su kuyusu açtırmak üzere başlattıkları kampanya ile 59 bin 80 lira topladı.

        Sosyal sorumluluk kampanyası düzenleyen Necatibey İlk ve Ortaokulu'ndaki 160 öğrenci, okul bahçesinde kermes düzenledi.

        Öğrenci, veli ve öğretmenler, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri ve hediyeleri kermeste satışa sundu.

        Ayrıca öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını da bağışladı.

        Kampanya sonunda toplanan 59 bin 80 lira, Türk Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Servet Demirci'ye makbuz karşılığında teslim edildi.

        Okul müdürü Selçuk Böğrekci, AA muhabirine, öğrencilerin eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını bir kez daha göstermek üzere kampanyayı başlattıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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