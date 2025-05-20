Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de gençler Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele sergisini gezdi

        Kırşehir'de gençler, Yeşilay Kırşehir Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından açılan sergiyi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:41 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de gençler Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele sergisini gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de gençler, Yeşilay Kırşehir Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından açılan sergiyi gezdi.

        Yeşilay Kırşehir Şubesi tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Cacabey Gençlik Merkezi'nde açılan sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Mucur Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencilerinin desteğiyle hazırlanan afiş, resim ve fotoğraflardan oluşan sergide, bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirici ve uyarıcı görseller yer aldı.

        Gençlik Merkezi'ndeki sergiye gelen ziyaretçilere, çalışmalar hakkında bilgi veren Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Bayram Koyuncu, farkındalığın arttırılması ve bağımlılıkların en alt seviyeye indirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Bağımlılığın çağın en önemli problemlerinden biri olması nedeniyle, gençler başta olmak üzere bu konuda herkesin desteğine ihtiyaçları olduğunu anlatan Koyuncu, yeni çalışmalar ve faaliyetler yapmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

        Hazırlanan görsellerle alkol, sigara, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi konulara dikkat çekildiğini ifade eden Koyuncu, "Yeşilay olarak sadece bağımlılıkla mücadele etmiyoruz, insanların bağımlı olmamalarını istiyoruz. Bağımlı olanların da bir an önce bundan kurtulmasını amaçlıyoruz. Tüm bağımlılık türleriyle ilgili gençlerin yanındayız, onlarda bizim yanımızda olmalı ve çevresindeki insanları bağımlılıklara karşı uyarmalılar. Yaş aralığının aşağılara indiği, özellikle ekran ve teknoloji bağımlılığının çok arttığı bu dönemlerde herkesin ciddi anlamda duyarlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Demiryürek, Japon arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı...
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Japon arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı...
        Kaman Kalehöyük kazılarının öncüsü Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, Kırş...
        Kaman Kalehöyük kazılarının öncüsü Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, Kırş...
        Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı...
        Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı...
        Kırşehir'de dağcılar "19 Mayıs"ı 1530 rakımlı zirvede kutladı
        Kırşehir'de dağcılar "19 Mayıs"ı 1530 rakımlı zirvede kutladı
        Kırşehir'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması
        Kırşehir'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması
        AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı'ndan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Sp...
        AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı'ndan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Sp...