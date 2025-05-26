Kırşehir'de baraj gölünde alabora olan teknedeki 4 kardeşten 1'i öldü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü’nde alabora olan teknedeki 4 kardeşten biri hayatını kaybetti, biri tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, 4 kardeş Savcılıkurutlu köyü bölgesinden gümüş balığı tutmak için tekneyle baraj gölüne açıldı.

Balıkların tekneye yüklendiği sırada tekne alabora oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kardeşlerden İsa Laçin (40) boğuldu, Sezer (24), Soner (30) ve Uğur Laçin (35) kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı.

Solunum sıkıntısı yaşayan Sezer Laçin, Kaman Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Soner ve Uğur Laçin'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İsa Laçin’in cenazesi Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de Kaman Devlet Hastanesi'ne gelerek, olay hakkında bilgi aldı.