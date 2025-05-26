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        Kırşehir'de baraj gölünde alabora olan teknedeki 4 kardeşten 1'i öldü

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü'nde alabora olan teknedeki 4 kardeşten biri hayatını kaybetti, biri tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 00:48 Güncelleme: 26.05.2025 - 00:48
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        Kırşehir'de baraj gölünde alabora olan teknedeki 4 kardeşten 1'i öldü
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        Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü’nde alabora olan teknedeki 4 kardeşten biri hayatını kaybetti, biri tedaviye alındı.

        Alınan bilgiye göre, 4 kardeş Savcılıkurutlu köyü bölgesinden gümüş balığı tutmak için tekneyle baraj gölüne açıldı.

        Balıkların tekneye yüklendiği sırada tekne alabora oldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kardeşlerden İsa Laçin (40) boğuldu, Sezer (24), Soner (30) ve Uğur Laçin (35) kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı.

        Solunum sıkıntısı yaşayan Sezer Laçin, Kaman Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Soner ve Uğur Laçin'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        İsa Laçin’in cenazesi Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de Kaman Devlet Hastanesi'ne gelerek, olay hakkında bilgi aldı.

        Laçin ailesine başsağlığı dileyen Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

        "Savcılıkurutlu köyüne kayıtlı 4 kardeş 'İsa Reis' adlı tekneyle Hirfanlı Baraj Gölü’ne gümüş balığı avına çıkıyorlar, lisanslı balıkçılar. Balıkçılar kooperatifine kayıtlılar. Balığın tekneye yüklenmesi sırasında tekne alabora oluyor. Maalesef kardeşlerden en büyüğü olan tekne de adına kayıtlı bulunan İsa Laçin üstündeki ekipmanlarla birlikte uzun süre su altında kalıyor. Diğer kardeşler kıyıya kendi imkanlarıyla çıkıyorlar fakat İsa Laçin'i hemen çıkarmak mümkün olmuyor ve kaybediyoruz. 4 kardeşten biri vefat ediyor. Bir vatandaşımız da şu an tedavi altında."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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