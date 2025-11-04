Kırşehir'de 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yol uygulamasında, hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yol uygulamasında, hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Kayseri kara yolu üzerinde uygulama yaptı.
Durdurulan otomobilde bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaptıkları kimlik sorgusunda, bu kişinin "silahla tehdit" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. olduğunu belirledi.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.