Kırşehir'de 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Durdurulan otomobilde bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaptıkları kimlik sorgusunda, bu kişinin "silahla tehdit" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. olduğunu belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Kayseri kara yolu üzerinde uygulama yaptı.

