Kırşehir Milletvekili Erkan, kentteki sağlık altyapısı hakkında bilgi verdi

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentteki sağlık altyapısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erkan, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek, Kırşehir'deki sağlık altyapısına ilişkin talepleri ilettiğini ifade etti.

Bakan Memişoğlu ile sağlık kuruluşları ve altyapısıyla ilgili gelişmeleri görüştüklerini anlatan Erkan, devam eden yatırımların hızla yükseldiğini belirtti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere tüm sağlık tesislerinin güçlendirilmesi, personel ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi için kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne dijital röntgen cihazı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'ne ultrason cihazı, laparoskopi cihazı, İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne yeni ambulans talebinde bulunduk. Akpınar ve Çiçekdağı ilçelerinin Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Akçakent Devlet Hastanesinin inşaat ihalesinin 2025 yılında yapılması ile bazı köylerdeki sağlık evlerine ebe kadrosu atamaları yapılmasını istedik. Kırşehirimizin sağlık hizmetlerinde daha güçlü, daha donanımlı bir yapıya kavuşması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine en hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."