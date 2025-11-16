Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Kırşehir İl Kongresi'nde konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "En düşük emekli maaşı, en düşük kamu memuru ve işçisi maaşının üçte iki seviyesine yani 30 bin liranın üzerine çıkarılsın." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 16.11.2025 - 16:53
        BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Kırşehir İl Kongresi'nde konuştu:
        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "En düşük emekli maaşı, en düşük kamu memuru ve işçisi maaşının üçte iki seviyesine yani 30 bin liranın üzerine çıkarılsın." dedi.

        Destici, partisinin Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bu toprakların şehit kanlarıyla sulandığını, birilerinden bağış ya da hibe olarak almadıklarını söyledi.

        Necip Türk milletinin vatanını kan ve şehit vererek aldığını belirten Destici, Anadolu topraklarında 1071'den 1923'e kadar milyonlarca şehit verildiğini ve o şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmanın vebalini taşıdıklarını ifade etti.

        Vatanı koruma, devleti yaşatma, milletin birliğini ve kardeşliğini koruma görevleri olduğunu vurgulayan Destici, "Fakat bugün birileri, bu birliğe ortak çıkmaya çalışıyor. Bu millet bugüne kadar buna izin vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir, milletin adı Türk milletidir, bayrağımız şehitlerimizin kanıyla rengini alan ay yıldızlı al bayraktır, marşımız İstiklal Marşı'dır, başkentimiz Ankara'dır." diye konuştu.

        Destici, Kürt'üyle Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Çerkez'iyle, Arap'ıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla herkesin terörün olmadığı bir Türkiye istediğini söyledi.

        Asgari ücretliye yapılması planlanan zamma da değinen Destici, vatandaşın hayat pahalılığı karşısında zorluk çektiğini ifade etti. Bu sıkıntıların farkında olduklarını belirten Destici, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da düşük maaş alan emeklimizin, asgari ücretlimizin, küçük esnafımızın, çiftçimizin ve üreticimizin yanında durmaya, sizinle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. 2023 Ocak ayında en düşük emekli maaşı, en düşük kamu işçisi ve memuru maaşının üçte ikisiydi. Şimdi en düşük memur 50 bin lira seviyesinde, kamu işçisi onun da üstünde alıyor ama en düşük emekli maaşı 16 bin 800 lira, yani üçte bire düşmüş vaziyette. Bu yanlış. Önümüzdeki 2026 Ocak maaş düzenlemelerinde düzeltilsin ve en düşük emekli maaşı, en düşük kamu memuru ve işçisi maaşının üçte iki seviyesine yani 30 bin liranın üzerine çıkarılsın."

        Yerel seçimde 20 belediye kazandıklarını anımsatan Destici, belediye başkanları ile tam bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini, hemen hemen bütün talepleri de karşıladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

