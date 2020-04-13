Belediyelere bor karışımlı dezenfektan Kırşehir’den

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediyelere bor karışımlı dezenfektan Kırşehir’den

İHA

– Covid19 salgınının Türkiye'de yayılması sonrası dezenfektan ve buz çözücü solüsyon ile Kırşehirli firma, belediyelerin temizlikte kullandığı ilaçlama ihtiyacını karşılıyor.

Belediyelere bor karışımlı dezenfektan Kırşehir’den

– Covid19 salgınının Türkiye’de yayılması sonrası dezenfektan ve buz çözücü solüsyon ile Kırşehirli firma, belediyelerin temizlikte kullandığı ilaçlama ihtiyacını karşılıyor.
Yüzde 40 oranında belediyelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Akaröz Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Akaröz, bor madeni işlenip kullanılarak yapılan dezenfektan üretimi ile Kırşehir’den alınan ürünler; çöp kamyonları, konteynırlar ile şehirlerin cadde ve sokaklarının temizliğinde kullanıldığını söyledi. Bor katkılı ürünlerle kimyasal maddelere göre yüzde 300 oranında hızlı ve etken temizlik sağlandığını anlatan Akaröz, “Türk bor markası tescilinde olan firmamız bir çok belediyeye dezenfektan sağlıyor. Türkiye’de bir çok şehir Kırşehir’den gönderdiğimiz ürünler ile dezenfekte ediliyor” dedi. Kırşehir’de, 5 yıldır belediyeler ve özel firmalar için dezenfektan üretimi yaptıklarını anlatan Akaröz, “Uzun yıllar boyunca ülkemizin kalkınmasına katkı sağlanacağına inandığımız bor madeninin ürünlerimiz de kullanılması için adımlarımızı attık ve boraks maddesini özellikle belediyelerin dezenfekte için kullandığı ürünlerimize ilave ettik. Temizlik ürünleri bandımızda kullandığımız bor bileşenleri ürünleri yüzde 100 verimle geri dönüş sağladı. Özellikle park, cadde, sokak, pazar yeri, konteyner ve çöp kamyonlarında kullanılan bor katkılı ürünümüzden memnuniyetle geri dönüş alıyoruz. Çin'in Wuhan kentinden başlayıp yayılan covid19 pandemisi ve devam eden süreçte bor madeni bileşenlerine karşı duyulan ihtiyaçta bizleri harekete geçirdi” diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurmuştu. Akaröz Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Akaröz, geçtiğimiz yıllarda Rusya’nın Türkiye’ye karşı tutumu nedeniyle tepki olarak ‘kar ve buz çözücü solüsyon’ anlaşmasını tek taraflı feshettiklerini de açıklamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Pazar yerinde denetim yaptı
YEREL HABERLER Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Pazar yerinde denetim ...
Halime, 68 gün sonra yeni doğan ikizlerine kavuştu
YEREL HABERLER Halime, 68 gün sonra yeni doğan ikizlerine kavuştu
Kırşehir AK Parti milletvekili Kendirli: “Ekonomik istikrar paketi köylü ve çiftçiyi yalnız bırakmadı”
YEREL HABERLER Kırşehir AK Parti milletvekili Kendirli: “Ekonomik ...
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı’na şiir yazdı Yazdığı şiirle sosyal medyada paylaşım rekoruna gidiyor
YEREL HABERLER Koyun otlatırken Sağlık Bakanı’na şiir yazdı Yazdığı ...
Sokağa çıkma yasağının olmadığı Kırşehir’de sokaklar bomboş
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağının olmadığı Kırşehir’de sokaklar ...
(Görüntülü) Kırşehir'de 6 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırşehir'de 6 katlı apartmana ...
Kırşehir'de 6 katlı bir apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kırşehir'de 6 katlı bir apartman karantinaya alındı
Kırşehir’de 12 dairelik apartmanda karantina uygulaması
YEREL HABERLER Kırşehir’de 12 dairelik apartmanda karantina ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X