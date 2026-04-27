Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Kırşehir'de boğazına çilek kaçan 2,5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kırşehir’de boğazına çilek kaçan 2,5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

        Kırşehir'de boğazına çilek kaçan 2,5 yaşındaki Mustafa Kemal Türker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ile hakim Berna Saçan Türker'in oğlu için Ahi Evran Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de aile için taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 11:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğazına kaçan çilek hayattan kopardı

        Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ve Kırşehir Hakimi Berna Saçan Türker’in 2,5 yaşındaki oğulları Mustafa Kemal Türker, nefes borusuna çilek kaçması sonucu hayatını kaybetti.

        BOĞAZINA ÇİLEK KAÇTI

        DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde Kırşehir'de meydana geldi. Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ve Hakim Berna Saçan Türker’in 2,5 yaşındaki oğulları Mustafa Kemal Türker'in yediği çilek nefes borusuna kaçtı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Ailenin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Küçük çocuk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

        Türker, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        TÖREN DÜZENLENDİ

        Otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Kemal Türker için Kırşehir Ahi Evran Camii’nde tören düzenlendi. Törene Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, HSYK 1’inci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, HSYK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, savcılar ve hakimler, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türker'in cenazesi, kılınan namazın ardından Mersin'e gönderildi.

        BAKAN GÜRLEK’TEN TAZİYE MESAJI

        Adalet Bakanı Akın Gürlek de sanal medya hesabından aile için dün taziye mesajı yayımladı. Bakan Gürlek mesajında, “Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Hamza Türker ve Kırşehir Hakimimiz Sayın Berna Saçan Türker’in kıymetli evlatları Mustafa Kemal Türker’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Evlat acısı, tarifi en zor imtihanlardan biridir. Bu büyük kaybın acısını yürekten paylaşıyorum. Merhum evladımıza Yüce Allah’tan rahmet; başta kıymetli meslektaşlarımız olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
