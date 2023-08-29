Haberler Gündem KIRTASİYE YARDIMI | 2023 e-Devlet MEB kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları neler?

MEB kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler? Kırtasiye yardımı başvuru detayları dar gelirli ailelerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 11 Eylül'de ders başı yapacak. Her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir kereye mahsus olarak sağlanan kırtasiye yardımı geçtiğimiz yıl 1400 TL olarak ödendi. İşte 2023 kırtasiye yardımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin merak edilenler... Habertürk Giriş: 29.08.2023 - 14:41 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:41 facebook

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Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri ve şartları, okulların açılmasını sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, maddi gücü yetersiz olan vatandaşlar e-Devlet aracılığıyla kırtasiye yardımı başvurusunda bulunabilecek. 2023 yılında bin 400 lira olarak ödenen kırtasiye yardımının ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte 2023-2024 kırtasiye yardımı başvurularına ilişkin merak edilenler...

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KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR? Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.