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        Haberler Gündem KIRTASİYE YARDIMI | 2023 e-Devlet MEB kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları neler?

        MEB kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler?

        Kırtasiye yardımı başvuru detayları dar gelirli ailelerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 11 Eylül'de ders başı yapacak. Her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir kereye mahsus olarak sağlanan kırtasiye yardımı geçtiğimiz yıl 1400 TL olarak ödendi. İşte 2023 kırtasiye yardımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 14:41 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:41
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        Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri ve şartları, okulların açılmasını sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, maddi gücü yetersiz olan vatandaşlar e-Devlet aracılığıyla kırtasiye yardımı başvurusunda bulunabilecek. 2023 yılında bin 400 lira olarak ödenen kırtasiye yardımının ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte 2023-2024 kırtasiye yardımı başvurularına ilişkin merak edilenler...

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        KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

        Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.

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        KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

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        Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

        KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

        Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

        2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

        2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

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        Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

        Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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