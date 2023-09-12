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        Haberler Gündem Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2023-2024 kırtasiye yardımı başvuru şartları neler ve ne kadar, kimlere verilecek?

        Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2023-2024 kırtasiye yardımı şartları neler?

        Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri ve ekranı araştırılıyor. Okulların açılmasına artık kısa bir süre kalmasıyla öğrenciler ve veliler "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorgulaması sıklaştırdı. Yardımdan faydalanmak isteyenler başvuru sürecinin ardından bir defaya mahsus olarak toplu ödeme alacaklar. İşte, kırtasiye yardımı şartları ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:08
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        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eğitime destek olmak amacıyla, ihtiyaç sahibi ailelere belli bir miktarda kırtasiye yardımında bulunuyor. İmkandan faydalanmak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, kırtasiye yardımı başvuru şartlarını ve başvuruların e-Devlet ile nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...

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        KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

        Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.

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        KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

        KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

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        EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

        Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

        2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

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        2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

        Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

        Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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