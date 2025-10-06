KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Kış lastiği zorunluluğu yalnızca ticari araçları kapsıyor. Minibüs, otobüs, tır, kamyon, panelvan (ticari kullanımda olanlar) ve taksiler bu kapsamda yer alıyor. Hususi otomobiller için yasal bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak uzmanlara göre, özel araçlarda da kış lastiği kullanmak, hem fren mesafesini kısaltıyor hem de karlı veya buzlu yollarda kayma riskini en aza indiriyor. Dolayısıyla kişisel araç sahiplerinin de, mevsim koşullarına uygun lastiklerle trafikte yer alması hayati bir önem taşıyor.