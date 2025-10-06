Kış lastiği zorunluluğu tarihleri değişti! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
Zorunlu kış lastiği uygulamasında yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu uygulamanın, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacağı ifadesini kullandı. Kış lastiğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurala uymayanlara para cezası var. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve cezası ne kadar?
Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti. Araç sahipleri kış lastiklerini takmazsa para cezası uygulanacak. Denetimlerde kurala uymayan araçlar trafikten men edilebilecek. Peki Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan ‘Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye genelinde 1 Aralık 2025 itibarıyla başlayacak kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Bu uygulama, şehirlerarası karayollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor.
KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tebliğ ile ilgili bilgi verdi.
Uraloğlu, şunları ifade etti: “1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren kış lastiği zorunluluğunu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz.” Dedi.
Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını ifade etti.
KİMLER İÇİN ZORUNLU?
Kış lastiği zorunluluğu yalnızca ticari araçları kapsıyor. Minibüs, otobüs, tır, kamyon, panelvan (ticari kullanımda olanlar) ve taksiler bu kapsamda yer alıyor. Hususi otomobiller için yasal bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak uzmanlara göre, özel araçlarda da kış lastiği kullanmak, hem fren mesafesini kısaltıyor hem de karlı veya buzlu yollarda kayma riskini en aza indiriyor. Dolayısıyla kişisel araç sahiplerinin de, mevsim koşullarına uygun lastiklerle trafikte yer alması hayati bir önem taşıyor.