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Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor 2021? Kısa Çalışma Ödeneği hangi tarihte bitecek? Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası açıkladığı Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi, merak konusu olmaya devam ediyor. Binlerce vatandaşımızın faydalanabildiği Kısa Çalışma Ödeneğinin ne zaman, hangi tarihte biteceğini haberimizde bulabilirsiniz...

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor 2021? Kısa Çalışma Ödeneği hangi tarihte bitecek? Açıklandı

81 ilimizdeki binlerce vatandaşımızın faydalandığı kısa çalışma ödeneğine ile ilgili beklenen açıklamalar ardı ardına geldi. Konuya ilişkin en çok yapılan Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON TARİH NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi alanındaki gelişmeler ile kısa çalışma ödeneğine de değindi. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."

Bu duruma göre son olarak yayınlanan düzenlemeye göre Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart tarihinde sona erecek.

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