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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı yeni tarihi açıkladı

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen soruyla iligli son dakika açıklama geldi. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tarih...

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı yeni tarihi açıkladı

Pandemi süreciyle birlikte birçok işletmede kısa çalışmaya geçildi. Kısa çalışmaya geçen işletmelerde ise çalışanlara nakdi ücret desteği yani nakdi ücret desteği yapılıyor. Kısa çalışma ödeneği 31 Mart tarihi itibariyle sona ermişti. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili merak edilen detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin tüm sektörler için haziran sonuna kadar uzatılacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.

KAFE VE RESTORAN ÇALIŞANLARINA 1500 TL DESTEK

Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında, "Sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primlerini üstlenecek, kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü "Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız."

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