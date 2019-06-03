Dolar/TL, bayram tatili öncesindeki kısa günde sakin seyir izledi. Mayıs ayı enflasyon rakamları öncesinde 5.8576 TL seviyesinde seyreden kur, TÜFE'nin aylık yüzde 0.95 ile beklentilerin altında artmasının ardından önemli bir tepki vermedi. Dolar/TL enflasyon rakamları sonrasında da 5.8523 TL seviyesinde hareket etti.

Gün içinde en düşük 5.8301, en yüksek 5.8834'ü gören kur, öğle saatlerinde günü 5.8796 seviyesinde hareket etti.

BIST GÜNÜ DEĞER KAYBIYLA BİTİRDİ

Ramazan Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar bugün yarım gün işlem yaptı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 90.345,63 puandan tamamladı.

CUMA GÜNÜ 5.81'E KADAR İNMİŞTİ

TL geçtiğimiz hafta salı günü dolar karşısındaki yükseliş eğilimine geçmişti. Dolar/TL cuma günü 5.8195'e kadar inmişti. Gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, son dört gündür gelişmekte olan para birimleri arasında çok değer kazanan para birimi konumundaydı. Bunun en önemli nedeninin ABD ile olası bir gerilimin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği izlenimi olduğu belirtiliyor. Güney Afrika randı TL başta olmak üzere ikili işlem önerileri ve TL'nin son yıllarda açık ara en çok satılan para birimi olması da TL'ye değer kazandıran etkenler arasında gösteriliyor.

İYİMSERLİK AKAR'IN AÇIKLAMASI İLE BAŞLADI

TL'deki iyimserlik Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus hava savunma sistemi S-400'ün teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması ile başladı. Akar'ın ABD'li mevkidaşı ile ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesi sürece ilişkin iyimserliği artıran nedenler oldu. Türkiye'de tutuklu Türk asıllı ABD vatandaşı ve eski NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılması da süreci destekleyen diğer bir neden oldu.

DOĞU AKDENİZ HABERİ KAZANÇLAR SINIRLANDI

Bloomberg'de yer alan "Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yürüten gemilerinin ve savaş gemilerinin olduğu güney kıyılarına konuşlandırmayı değerlendirdiğine" dair haber ise dolar/TL'deki kazançların sınırlanmasına sebep oldu.