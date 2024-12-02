Kısa konuşmalar, uzun kuyruklar... Mobil çağın gölgesinde kalan efsane telefon kulübelerinin renkli yolculuğu!

TELEFON KULÜBELERİNİN DÖNÜŞÜMÜ

1970’lerde cam elyafı ve polyesterden yapılan yeni modeller, klasik çelik kulübelerin yerini almaya başladı. Daha dayanıklı ve estetik olan bu modeller, hem bakım kolaylığı hem de modern bir görünüm sundu. Ayrıca acil durum aramaları için ücretsiz hizmet sunan telefonlar kulübelere entegre edildi.