Kısa vadeli dış borç stoku ekimde azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ekimde eylül ayına göre 21 milyon dolar azalarak 165,7 milyar dolara geriledi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226 milyar dolar gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, eylül ayına göre yüzde 0,8 artarak 73,4 milyar dolar, Merkez Bankası yükümlülükleri yüzde 0,4 azalarak 27,6 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 16,7 azalarak 7,8 milyar dolara geriledi.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 0,5 azalışla 19,4 milyar dolara indi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,4 artışla 21,1 milyar dolara, TL cinsinden mevduatları yüzde 9,2 yükselişle 25,1 milyar dolara çıktı.