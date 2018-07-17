Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku mayısta 2017 sonuna kıyasla yüzde 4,8 artarak 123,3 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2 artışla 68,1 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 8,5 yükselişle 55,1 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, mayısta 2017 sonuna göre yüzde 3 azalarak 16,6 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,4 artarak 19,9 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,8 yükselerek 17,9 milyar dolara çıktı.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, mayısta geçen yılın sonuna göre yüzde 4,3 artarak 13,7 milyar dolara ulaştı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları da yüzde 7'lik artışla 43,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 99,3 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu mayısta geçen yılın sonuna göre yüzde 8,1 artarak 23,9 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4 yükselerek 99,3 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 3,8 artarak 53,6 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara borçlar yüzde 5,1 yükselerek 68,1 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, yüzde 219,8 artarak mayısta 355 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 50,9'unun dolar, yüzde 31,5'inin avro, yüzde 14,8'inin TL ve yüzde 2,8'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Bu dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 180,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,3 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün payı yüzde 17,1, Merkez Bankası'nın payı yüzde 0,3 ve özel sektörün payı ise yüzde 82,6 oldu.