Kişiselleştirilmiş İstanbulkart dönemi başlıyor!

Milli ve dini bayramlarda ücretsiz kullanım hakkı için de İstanbulkart’ın kişiselleştirilmesi gerekecek. Peki,kişiselleştirilmiş İstanbulkart nedir, nasıl alınır? İstanbulkart nasıl kişiselleştirilir? Konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME SON TARİH NE ZAMAN?

İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden yapılabilen kişiselleştirmelerde son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi.