Yaşamını İstanbul'da sürdüren Cansel, programa geldiğinde; "Bir erkekte aradığım şey yakışıklılık ve zeka. Ee tabi para olmadan da olmaz. Maddiyat benim için çok önemli. Adam gibi adam olmalı ve beni sahiplenmeli. Kıskançlığı severim." ifadelerini kullanmıştır.