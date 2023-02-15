KISMETSE OLUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Sevilen yarışma Kısmetse Olur, ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük deprem nedeniyle bir süredir yayınlanmıyor.



Sevilen yarışmanın tekrar ne zaman yayınlanacağı ile ilgili resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.