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Kit Harington ve Rose Leslie'nin ikinci bebek sevinci

'Game of Thrones' (Taht Oyunları) dizisinin yıldızı Kit Harington, 2018 yılında sette tanıştığı oyuncu Rose Leslie ile nikah masasına oturmuştu. 2021'in şubat ayında eşi ile ilk çocuklarını kucaklarına alan Harington, ikinci kez baba oluyor

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  • Kit Harington ve Rose Leslie'nin ikinci bebek sevinci - Magazin haberleri

    'Game of Thrones' dizisinde canlandırdığı 'Jon Snow' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran İngiliz oyuncu Kit Harington, eşi Rose Leslie ile ikinci çocuklarını beklediklerini müjdeledi.
  • Kit Harington ve Rose Leslie'nin ikinci bebek sevinci - Magazin haberleri

    'The Tonight Show'da Jimmy Fallon'un konuğu olan Kit Harington, eşi Rose Leslie'nin ikinci çocuklarına hamile olduğunu duyurdu.
  • Kit Harington ve Rose Leslie'nin ikinci bebek sevinci - Magazin haberleri

    "HAYATININ ŞOKUNU YAŞAMAK ÜZERE"

    Jimmy Fallon'un, Kit Harington'a 2 yaşındaki oğlunu sorması üzerine oyuncu, "Hayatının şokunu yaşamak üzere. Yani bir erkek veya kız kardeş sahibi olmak üzere" dedi. Harington daha sonra Rose Leslie'nin hamile olduğunu söyledi.
  • Kit Harington ve Rose Leslie'nin ikinci bebek sevinci - Magazin haberleri

    “Korkuyorum” şeklinde itirafta bulunan Kit Harington, oğlunun, doğacak kardeşi hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, bunu henüz anlamadığını söyledi. 36 yaşındaki oyuncu, “Onu, buna hazırlamaya çalışıyoruz, Rose’un karnını işaret ediyoruz ve ‘Annenin bebeği’ diyoruz. O da karnını işaret ederek, ‘Bebeğim’ diyor" şeklinde konuştu.
  • Kit Harington ve Rose Leslie'nin ikinci bebek sevinci - Magazin haberleri

    SETTE AŞIK OLDULAR

    Öte yandan Harington, kendisi gibi oyuncu olan Rose Leslie ile 'Game of Thrones' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı. 2017'de nişanlanan ikili, 2018 yılında evlenmişti. Ünlü çift, 2021'in şubat ayında oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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