"HAYATININ ŞOKUNU YAŞAMAK ÜZERE"

Jimmy Fallon'un, Kit Harington'a 2 yaşındaki oğlunu sorması üzerine oyuncu, "Hayatının şokunu yaşamak üzere. Yani bir erkek veya kız kardeş sahibi olmak üzere" dedi. Harington daha sonra Rose Leslie'nin hamile olduğunu söyledi.