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Kitab-ı Cihannüma Dublin'de sergileniyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun basılan ilk kitaplarından olan Kitab-ı Cihannuma, Türk Kültür Vakfı desteğiyle restore edildi ve Dublin’de Chester Beatty Kütüphanesi’nde sergiye konuldu

10.12.2018 - 12:35 | Güncelleme:

Osmanlı İmparatorluğu’nun en ünlü tarihçi ve coğrafya bilimcileri arasında yer alan Katip Çelebi tarafından yazılmış olan Kitab-ı Cihannüma, 1732 yılında Osmanlı’nın ilk matbaasını kuran İbrahim Müteferrika tarafından sınırlı sayıda basılmıştı. İrlanda'nın Dublin kentindeki Chester Beatty Kütüphanesi, elindeki kitabı, sınırlı sayıda basılan eserler arasında 13 astronomik ve 26 coğrafi haritası ile nadide tamam nüshalardan biri olduğu için koleksiyonuna almıştı.

Kütüphane eserin restorasyonu için, Amerika’da yaşayan Dr Yalçın Ayaslı ve Dr. Serpil Ayaslı tarafından kurulmuş olan Türk Kültür Vakfı’ndan (Turkish Cultural Foundation-TCF) destek aldı. Kütüphanenin restorasyon (konservasyon) çalışmasıyla yüzyıllar içinde eserin hasara uğrayan yaprakları özel işleme tabi tutuldu ve ardından tüm sayfalar yeniden tek tek dikilerek ciltlendi. Kitab-ı Cihannüma Chester Beatty Kütüphanesi’nin müze kısmındaki Kitap Sanatları Galerisi’nde ziyarete sunuldu.

Chester Beatty Kütüphanesi Direktörü Fionnuala Croke, "Bu eserin sergilenmesi Türk kültür mirasının İrlanda’da daha iyi anlaşılmasında ve değerinin bilinmesinde önemli bir rol oynayacaktır,” dedi.

Dr. Yalçın Ayaslı da, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Avrupa’nın önde gelen müze ve kütüphaneleri arasında yer alan Chester Beatty’ye gelen ziyaretçiler kitabın sergilenebilecek duruma gelmesi sayesinde bu önemli eserle Osmanlı ve Türk sanat ve bilim dünyası hakkında bilgi alabileceklerdir. Bunun ötesinde, konservasyon projesi sayesinde araştırmacılar da, kitaba zarar vermeden, eseri inceleme imkanı bulacaklardır.”

 

 

 

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