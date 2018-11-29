Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan, son filmi ‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’nda iki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Erdal Tosun’a yer verdi. Filmde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, bunun hatırlatılması üzerine “Ben de fark ettim. Çok güzel bir detay” yorumunda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ