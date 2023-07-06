Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Tatlıtuğ ile birlikte reklam filminde rol aldı Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Tatlıtuğ ile birlikte ilk kez bir reklam filminde kamera karşısına geçti

Türkiye’nin en sevilen ve beğenilen başarılı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, bir bebek bezi markasının yeni reklam yüzü oldu.

Reklam kampanyasının bir başka sürprizi de reklam filmlerinde Kıvanç Tatlıtuğ’a eşi, Başak Tatlıtuğ’un da eşlik etmesi.

Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alan sevilen çift, aynı zamanda ilk kez bir reklam filminde aile olarak birlikte rol alıyor. Tatlıtuğ çiftinin oynadığı ilk reklam filmi izleyicilerle önümüzdeki günlerde buluşacak.