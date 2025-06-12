Kıvanç Tatlıtuğ: Geç kaldım
'Aydınlıkevler' adlı tiyatro seyretmeye giden Kıvanç Tatlıtuğ, gazetecileri görünce "Geç kaldım" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, Gayrettepe'deki bir AVM'de objektiflere yansıdı.
'Aydınlıkevler' adlı tiyatro oyununu seyretmeye giden Kıvanç Tatlıtuğ, gazetecilere; "Geç kaldım" dedikten sonra oradan uzaklaştı. Başak Dizer'in eşini içeride beklediği öğrenildi.
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, oyunun ardından Demet Akbağ'ı kuliste ziyaret etti. Dizer, eşini ve Akbağ'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.Kıvanç Tatlıtuğ ve Demet Akbağ
Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte oyunu izlemeye giden engelli bir gençle sohbet etti.