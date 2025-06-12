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        Haberler Objektife Takılanlar Kıvanç Tatlıtuğ: Geç kaldım - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ: Geç kaldım

        'Aydınlıkevler' adlı tiyatro seyretmeye giden Kıvanç Tatlıtuğ, gazetecileri görünce "Geç kaldım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 08:40 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:01
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        "Geç kaldım"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, Gayrettepe'deki bir AVM'de objektiflere yansıdı.

        'Aydınlıkevler' adlı tiyatro oyununu seyretmeye giden Kıvanç Tatlıtuğ, gazetecilere; "Geç kaldım" dedikten sonra oradan uzaklaştı. Başak Dizer'in eşini içeride beklediği öğrenildi.

        Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, oyunun ardından Demet Akbağ'ı kuliste ziyaret etti. Dizer, eşini ve Akbağ'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

        Kıvanç Tatlıtuğ ve Demet Akbağ
        Kıvanç Tatlıtuğ ve Demet Akbağ

        Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte oyunu izlemeye giden engelli bir gençle sohbet etti.

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        #kıvanç tatlıtuğ
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