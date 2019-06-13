Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte önceki akşam bir restoran çıkışında görüntülendi. Baş başa akşam yemeği yiyen çiftin keyifleri yerindeydi.

Çıkışta muhabirlere, "İyi akşamlar" dileklerine bulunan çift, son model araçlarıyla evinin yolunu tuttu.

"KIVANÇ TATLITUĞ'DAN BİR FOTOĞRAF DA BEN İSTEDİM"

"Organize İşler – Sazan Sarmalı" filmi geçtiğimiz aylarda vizyondan önce Yılmaz Erdoğan’ın ev sahipliğinde özel gösterimle izlenmişti. Başak Dizer, 'Organize İşler Sazan Sarmalı' gala gecesinde, filmde 'Sarı Saruhan' karakterine hayat veren eşi Kıvanç Tatlıtuğ’u yalnız bırakmamıştı. Dizer, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Dizer, paylaşımına şu notu düşmüştü:

Bir fotoğraf da ben istedim, kırmadı Kıvanç Tatlıtuğ. Kalbim küt küt 'Saruhan'ı ilk kez seyrettim, herkesle beraber (bahis mafyasıymış). Başta Yılmaz Erdoğan ve BKM ekibini ve beni bütün bir film boyunca sıcacık gülümseten, kahkaha attıran bütün değerli oyuncuların emeğine sağlık. Çok emek var, çok tebrikler. Tatlım Ezgi Mola, süper adam Rıza Kocaoğlu, harika Bensu Soral ve Okan Çabalar çok iyisiniz.