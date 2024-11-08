Kıvanç Tatlıtuğ: Lüleburgaz günlükleri
Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu ve Burak Yamantürk gibi ünlü isimlerle Lüleburgaz'daki evinde keyifli anlarını paylaştı
Bir süredir Lüleburgaz'daki evinden paylaşımlar yapan Kıvanç Tatlıtuğ, oyuncu arkadaşları Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Murat Evingen ve diğer dostlarıyla keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı.
Tatlıtuğ, Lüleburgaz'daki evinde arkadaşlarıyla mangal yaparken ve ateş başında keyifli anlar geçirirken çekilen kareleri, "Lüleburgaz günlükleri" etiketiyle sosyal medya takipçilerine sundu.
Ünlü oyuncu, bu paylaşımında ayrıca geçtiğimiz gün bahçesine giren ve 'Yakışıklı' adını koyduğu tilkiyi de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.