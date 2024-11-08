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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ: Lüleburgaz günlükleri - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ: Lüleburgaz günlükleri

        Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu ve Burak Yamantürk gibi ünlü isimlerle Lüleburgaz'daki evinde keyifli anlarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 18:32 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:37
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        Bir süredir Lüleburgaz'daki evinden paylaşımlar yapan Kıvanç Tatlıtuğ, oyuncu arkadaşları Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Murat Evingen ve diğer dostlarıyla keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı.

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        Tatlıtuğ, Lüleburgaz'daki evinde arkadaşlarıyla mangal yaparken ve ateş başında keyifli anlar geçirirken çekilen kareleri, "Lüleburgaz günlükleri" etiketiyle sosyal medya takipçilerine sundu.

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        Ünlü oyuncu, bu paylaşımında ayrıca geçtiğimiz gün bahçesine giren ve 'Yakışıklı' adını koyduğu tilkiyi de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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        Kıvanç Tatlıtuğ, paylaşımlarına "Bir kaç iyi adam ve yakışıklı tilkimiz" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #kıvanç tatlıtuğ
        #birkan sokullu
        #Burak Yamantürk
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