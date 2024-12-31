Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yi omzunda gezdirdi
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlunu omzuna alıp sokakta yürüdüğü bir paylaşımda bulundu
Stilist Başak Dizer ile yedi yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Sosyal medya hesabından oğlu Kurt Efe ile sık sık paylaşımlar bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir paylaşım ile hayranlarının karşısına çıktı.
Geçtiğimiz aylarda aşçılık eğitimi almak için Londra'ya giden Kıvanç Tatlıtuğ, burada metro istasyonunda oğlu Kurt Efe ile çekilmiş bir fotoğraf paylaşmıştı.