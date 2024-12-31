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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yi omzunda gezdirdi - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yi omzunda gezdirdi

        Kıvanç Tatlıtuğ, oğlunu omzuna alıp sokakta yürüdüğü bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 20:49 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:49
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        Stilist Başak Dizer ile yedi yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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        Sosyal medya hesabından oğlu Kurt Efe ile sık sık paylaşımlar bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir paylaşım ile hayranlarının karşısına çıktı.

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        Geçtiğimiz aylarda aşçılık eğitimi almak için Londra'ya giden Kıvanç Tatlıtuğ, burada metro istasyonunda oğlu Kurt Efe ile çekilmiş bir fotoğraf paylaşmıştı.

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        Şimdi ise, oğlunu omzuna alıp sokakta yürüdüğü bir paylaşımını takipçileriyle paylaştı. Bu anlar, Kıvanç Tatlıtuğ'un baba olmanın getirdiği mutluluğu ve oğluyla geçirdiği keyifli zamanları gözler önüne seriyor.

        Fotoğraflar: Instagram

        #kıvanç tatlıtuğ
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