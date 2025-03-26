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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı: İşte bu! - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı: İşte bu

        Ünlü oyuncu Kıvanç Tatltuğ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasındaki protestolarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Tatlıtuğ, bir protestocuyla polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı anları; "İşte bu" mesajıyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:37
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        Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı: İşte bu
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla protestolar başladı.

        Ünlü oyuncu Kıvanç Tatltuğ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin protestolarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

        Kıvanç Tatlıtuğ, bir protestocuyla, polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı barışcıl anı; "İşte bu" mesajıyla yayımladı. Tatlıtuğ ayrıca, paylaşımına; alkış ve Türk Bayrağı emojisi de ekledi.

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