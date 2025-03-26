Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı: İşte bu Ünlü oyuncu Kıvanç Tatltuğ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasındaki protestolarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Tatlıtuğ, bir protestocuyla polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı anları; "İşte bu" mesajıyla yayımladı

Habertürk Giriş: 26.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:37 facebook

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