Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe, spor salonunda
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıtuğ, spor yaptığı esnada oğlu Kurt Efe de bisiklet sürdü
2016'da dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.
41 yaşındaki oyuncu, spor yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı. Tatlıtuğ, spor yaptığı esnada oğlu Kurt Efe'nin de bisiklet sürdüğü görüldü.
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ ile Maslak'ta düzenlenen bir çocuk etkinliğine katılmıştı. Kurt Efe'nin son halini görenler babasına olan benzerliğiyle dikkat çekmişti.