Kıvanç Tatlıtuğ: Sürprizler olacak
Yalıkavak'taki bir spor salonundan çıkarken görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ; "Bu aralar sadece dinleniyorum. Yeni sezona sürprizler olacak" dedi
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, sezonun yorgunluğunu Yalıkavak'ta atıyor. Bir spor salonundan çıkarken objektiflere yansıyan Kıvanç Tatlıtuğ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"BU ARALAR SADECE DİNLENİYORUM"
Yaz sezonunun başında Bodrum'a gelen 40 yaşındaki oyuncu; "Bu aralar sadece dinleniyorum. Yeni sezona sürprizler olacak" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin görüntü almaları için kaskını çıkarması talebini geri çevirmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, daha sonra kaskını takarak scooter'ına binip evinin yolunu tuttu.