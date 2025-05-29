Sabancı Holding, CEO'luk görevinde bayrak değişimine giderek Kıvanç Zaimler’i 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren kendi bünyesinde CEO olarak atadı. Yapılan bu atama sonrasında Sabancı Holding yeni CEO’su Kıvanç Zaimler hayatı merak konusu oldu. İşte Kıvanç Zaimler hakkında merak edilenler

KIVANÇ ZAİMLER KİMDİR?

1969 doğumlu olan Kıvanç Zaimler İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Berlin Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü.

2018-2025 yılları arasında Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yapan Kıvanç Zaimler; Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim’in yanı sıra, Sabancı’nın ABD merkezli yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri yatırımlarını yürüten Sabancı İklim Teknolojileri şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Son dönemde, Sabancı Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki iştiraki Temsa’nın da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Zaimler, bu görevleri boyunca hem Türkiye’de hem uluslararası pazarlarda enerji ve teknoloji odaklı büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesine liderlik etmiştir.