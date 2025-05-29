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        Kıvanç Zaimler kimdir? Sabancı Holding yeni CEO’su Kıvanç Zaimler kaç yaşında?

        Sabancı Holding yeni CEO'su Kıvanç Zaimler oldu. Kıvanç Zaimler, 2008 yılında katıldığı Enerjisa'da ticaret, dağıtım ve perakende alanlarında üst düzey görevler üstlenmiş, özel sektörde çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunmuş ve edindiği deneyimlerle kariyerini şekillendirmiştir. Peki Kıvanç Zaimler kimdir, kaç yaşında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 12:35 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:49
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        Kıvanç Zaimler kimdir?
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        Sabancı Holding, CEO'luk görevinde bayrak değişimine giderek Kıvanç Zaimler’i 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren kendi bünyesinde CEO olarak atadı. Yapılan bu atama sonrasında Sabancı Holding yeni CEO’su Kıvanç Zaimler hayatı merak konusu oldu. İşte Kıvanç Zaimler hakkında merak edilenler

        KIVANÇ ZAİMLER KİMDİR?

        1969 doğumlu olan Kıvanç Zaimler İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Berlin Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü.

        2018-2025 yılları arasında Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yapan Kıvanç Zaimler; Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim’in yanı sıra, Sabancı’nın ABD merkezli yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri yatırımlarını yürüten Sabancı İklim Teknolojileri şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Son dönemde, Sabancı Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki iştiraki Temsa’nın da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Zaimler, bu görevleri boyunca hem Türkiye’de hem uluslararası pazarlarda enerji ve teknoloji odaklı büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesine liderlik etmiştir.

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        Kıvanç Zaimler, 2008 yılında katıldığı Enerjisa’da ticaret, dağıtım ve perakende alanlarında üst düzey görevler üstlenmiş, 2016–2018 arasında CEO olarak şirketin halka arz sürecine liderlik etmiştir.

        Enerji alanındaki liderliğine ek olarak Zaimler, SabancıDx’in dönüşüm sürecine Yönetim Kurulu Başkanı olarak katkı sağlamış; Aksigorta ve Agesa’da da yönetim kurulu düzeyinde aktif roller üstlenmiştir.

        Sabancı Topluluğu’na katılmadan önce farklı sektörlerde yöneticilik yapan Zaimler, iş hayatına 1992’de başlamıştır. İstanbul Erkek Lisesi ve İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Zaimler, eğitimine Berlin Teknik Üniversitesi’nde devam ettirmiştir.

        Sivil toplum kuruluşları ve uluslararası platformlarda da etkin görevlerde bulunan Zaimler; Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcılığı, IICEC (İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) Başkanlığı ve TÜSİAD Enerji Yuvarlak Masa Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Halen COP İklim Zirveleri ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi küresel platformlarda Türkiye’yi ve Sabancı Topluluğu’nu temsilen aktif rol almaktadır.

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