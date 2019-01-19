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Ural bebeğinin ismiyle ilgili olarak ise 'Kızımız doğduktan sonra yüzüne bakarak düşünmek istiyoruz. Doğum Türkiye’de olacak' dedi. Seçkin Piriler'in 'Kaan çocuk doğduktan sonra onu da bırakır' sözü hatırlatılınca, Ural, 'Arkadaşlar her şey gayet güzel ve siz görüyorsunuz' dedi.

Ural, bir müzik şirketi ile anlaştığını ve albüm müjdesini de sevenlerine verdi.



