Kivinin faydaları nelerdir? Kivi neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir?

KİVİNİN FAYDALARI

Kivi hem lezzetli hem de besleyici bir meyve olup sağlığa birçok fayda sağlar. Kökeni, Çin'e dayansa da günümüzde dünya çapında yaygın olarak yetiştirilir. Hem sağlığa olan faydaları hem de düşük kalori içeriği ile diyet listelerinin vazgeçilmezi olan kivi, sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda olumlu etkiler gösterir. İşte kivinin faydaları:

Vücuda güçlü bir bağışıklık sistemi sağlamak için yüksek miktarda C vitamini içerir. Bir kivi, günlük C vitamini ihtiyacınızın %230’una kadarını karşılayabilir.

Serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlar açısından zengindir. Bu, hücresel hasarı azaltarak yaşlanmayı yavaşlatabilir ve kanser gibi kronik hastalıkların riskini düşürebilir.

Sindirimi kolaylaştıran bol miktarda lif içerir. İçeriğindeki actinidin enzimi, protein sindirimine yardımcı olarak mideyi rahatlatabilir ve kabızlık sorununu hafifletebilir.

Yüksek potasyum içeriğiyle kalp sağlığını destekler. Potasyum, kan basıncını dengelemeye yardımcı olur ve hipertansiyon riskini azaltabilir. Anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğundan, damarların sağlıklı kalmasına katkıda bulunur.

Yüksek C vitamini içeriği sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kivi, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu olabilir.

C vitamini, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur, kolajen üretimini destekler ve ciltteki kırışıklıkları azaltabilir. Antioksidanlar ciltteki serbest radikal hasarını azaltarak cilt sağlığını iyileştirir.

Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin hızla yükselmesini engeller. Bu özellik, diyabet hastaları için faydalı olabilir.

Lutein ve zeaksantin gibi göz sağlığı için faydalı bileşenler içerir. Bu maddeler, yaşa bağlı göz hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Düşük kalori içeriği ve yağsız yapısıyla, kilo kontrolü sağlamak isteyenler için ideal bir meyvedir.

Serotonin üretimine katkıda bulunarak ruh halini iyileştirebilir. Beyin sağlığına fayda sağlayan folik asit içerir.

Kivide bulunan çözünür ve çözünmeyen lifler, bağırsak sağlığını iyileştirir, sindirimi düzenler ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

Kemik sağlığı için önemli olan K vitamini ve magnezyum minerali içerir. Bu mineraller, kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltabilir.

Bazı alerjilere karşı koruyucu etkiler gösterebilir ve histamin seviyelerini düşürerek alerjik reaksiyonları hafifletebilir.

Böbrek fonksiyonlarını destekleyen potasyum, C vitamini ve diğer besin öğelerini içerir, böylece böbrek sağlığını iyileştirebilir.

Doğal şekerler ve lifler, bağırsakları yumuşatarak sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olabilir. KİVİNİN ZARARLARI REKLAM Kivi, sağlıklı ve besleyici bir meyve olarak bilinse de, aşırı tüketimi veya bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. İşte kivinin zararları: Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kiviye karşı alerjisi olan kişilerde kaşıntı, döküntü, dudaklarda şişme, boğazda gıdıklanma ve daha ciddi durumlarda nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Alerjisi olanların dikkatli tüketmesi gerekir.

Yüksek miktarda lif içerdiği için bazı sindirim sorunlarına yol açabilir. Fazla kivi yemek, gaz, şişkinlik, karın ağrısı veya ishal gibi problemler oluşturabilir. Bu, sindirim sistemi hassas olan bireylerde daha belirgin olabilir.

Oksalat adı verilen bileşikler içerir. Oksalatlar, böbreklerde taş oluşumuna neden olabilir. Böbrek taşı geçmişi olan kişilerin, oksalat içeren besinleri tüketmemesi önerilir. Normal sağlıklı bireylerde bu durum sorun oluşturmaz.

Kivinin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve potasyum, kan damarları üzerinde etkili olabilir. Yüksek potasyum seviyesi, böbrek problemi olan kişilerin potasyum alımını sınırlamalarını gerektirebilir. Ayrıca potasyum ve kan basıncı arasındaki ilişki nedeniyle, potasyum alımının fazla olması, bazı kalp rahatsızlıkları olan kişilerde olumsuz etkilere yol açabilir.

Kan inceltici özelliklere sahip olan bir meyvedir. Bu, kan pıhtılaşmasını engelleyebilir ve kanama riskini artırabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler, kaçınmalıdır, çünkü bu durum kanama riskini artırabilir.

Doğal şekerler içerir, ancak düşük glisemik indekse sahip olduğundan, kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmez. Diyabet hastalarının kivi tüketmesi, kan şekerinin kontrolsüz bir şekilde düşmesine yol açabilir.

Bazı kişilere irritabl bağırsak sendromu (IBS) semptomlarını tetikleyebilir. Lifli yapısı nedeniyle, IBS hastalarında şişkinlik, gaz, ishal veya kabızlık gibi şikayetlere yol açabilir.

Asidik bir meyve olduğundan, mide asidini artırabilir ve asidik reflü, mide ekşimesi ya da gastrit gibi sorunları olan kişilerde rahatsızlık verebilir. Bu tür mide problemleri yaşayan kişiler, kivi tüketimini sınırlamalıdır.

Olgunlaşmamış kivi tüketimi, mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Yeşil ve sert kiviler, daha fazla asidik özellik gösterdiğinden, sindirimi zor olabilir ve mideyi rahatsız edebilir.

Düşük kalorili bir meyve olmasına rağmen fazla şeker alımına neden olabilir. Bu, uzun vadede kilo alımına yol açabilir.

Bazı tarım ilaçları ve pestisitlerin kalıntılarını taşıyabilir. Bu nedenle, kiviyi kabuğuyla birlikte tüketmek yerine iyice yıkayıp soymanız önerilir. Kimyasal kalıntılar, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde toksik etkiler oluşturabilir. KİVİ KİLO ALDIRIR MI? REKLAM Kivi, düşük kalorili ve besleyici bir meyve olup kilo aldırmaz. 100 gram kivide yalnızca yaklaşık 50-60 kalori bulunur. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenleyerek tokluk hissi sağlar, bu da aşırı yemenin önüne geçebilir. Kivinin doğal şekerleri kan şekeri seviyelerini hızlı bir şekilde yükseltmez, metabolizmayı da yavaşlatmaz.