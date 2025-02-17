Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 206 işçi alımı yapıyor! 2025 KEGM işçi alımı başvuru ekranı, şartları, kadro-branş dağılımı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru ekranı 2025 erişime açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 206 kişi istihdam edecek. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre 17 Şubat Pazartesi bugün başlayan başvuru işlemleri, 21 Şubat Cuma günü sona erecek. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 206 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte, 2025 KEGM işçi alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro-branş dağılımı…
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) daimi işçi statüsünde 206 işçi alımı yapacak. Yayımlanan ilanla birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı belli oldu. İlana göre başvurular, 17 Şubat Pazartesi bugün başladı ve 21 Şubat tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu internet sayfasından yapabilecek. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 206 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, KEGM işçi alımı başvuru ekranı 2025 şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında bilgiler…
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 206 kişi istihdam edecek.
KEGM 206 işçi alımı başvuruları, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı ve 21 Şubat Cuma günü sona erecek.
Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen giderek yapabilirler.
İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebilecek.
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daimi işçi statüsünde 21 ikinci kaptan, 21 ikinci mühendis, 10 kılavuz kaptan, 1 mühendis, 4 büro personeli, 19 tekniker, 2 veri giriş operatörü, 2 gözcü muhabereci, 10 tahlisiyeci, 71 gemici ve 45 yağcı olmak üzere 206 personel alınacak.
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
57 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel Alımı İçin Kadro-Branş Dağılımı ve Aranan Şartlar:
ÜNVAN: İkinci Kaptan
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 21
ÖĞRENİM DURUMU: Lisans
MEZUN OLUNAN BÖLÜM: Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin güverte, deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3
DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
• En az Uzakyol Birinci Zabiti yeterliliğine sahip olmak.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul
etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
ÜNVAN: İkinci Mühendis
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 21
ÖĞRENİM DURUMU: Lisans
MEZUN OLUNAN BÖLÜM: Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin makine, gemi makineleri işletme mühendisliği ile fakültelerin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3
DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
• En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.
• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları Kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
ÜNVAN: Kılavuz Kaptan
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 10
ÖĞRENİM DURUMU: Lisans
MEZUN OLUNAN BÖLÜM: Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3
DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
• Türk vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak,
• Kılavuz kaptan yeterliğine sahip olmak için 40 ıncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere ilave olarak, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, edimin ifasına fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları veya kaçakçılık suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmak,
• 5237 sayılı Kanunun 188 inci, 190 ıncı ve 191 inci maddelerindeki suçlardan dolayı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararı bulunmamak,
• Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde geçerli Kılavuz Kaptan yeterliliğine sahip olmak.
• Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
ÜNVAN: Mühendis
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 1
ÖĞRENİM DURUMU: Lisans
MEZUN OLUNAN BÖLÜM: Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3
DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak,
• Ms Office programlarını kullanabilmek,
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek,
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
• Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan adaylar için geçerliliği devam eden en az Uzakyol Vardiya Mühendisi yeterliliğine sahip olmak.
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret,tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.
• Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
ÜNVAN: Büro Personeli (Memur)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 2
ÖĞRENİM DURUMU: Lisans
MEZUN OLUNAN BÖLÜM: Üniversitelerin Ekonometri bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3
DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
• Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• MS Office programlarını bilmek.
• İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.
• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak adaylar Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
ÜNVAN: Büro Personeli (Memur)
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 2
ÖĞRENİM DURUMU: Lisans
MEZUN OLUNAN BÖLÜM: En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından Kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3
DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
• Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• MS Office programlarını bilmek.
• İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.
• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak adaylar Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
57 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel Alım Duyurusu İçin Tıklayınız
116 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel Alımı İçin Kadro-Branş Dağılımı ve Aranan Şartlar:
ÜNVAN: Gemici
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 71
ÖĞRENİM DURUMU: En az lise ve dengi
MEZUN OLUNAN BÖLÜM: En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: Noter Aracılığı ile Aday Tespiti
DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
• Geçerliliği devam eden en az Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
• 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinin 3. Fıkrası kapsamında işe alınacak işçiler öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan noter kur’ası ile tespit edilecektir. Kur’a işlemi 12 NİSAN 2025 SAAT 10:00’da Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz yerleşkesinde yapılacak olup, istekli adaylar katılım sağlayabileceklerdir.
ÜNVAN: Yağcı
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 45
ÖĞRENİM DURUMU: En az lise ve dengi
MEZUN OLUNAN BÖLÜM: En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: Noter Aracılığı ile Aday Tespiti
DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
• Geçerliliği devam eden en az Yağcı ya da üst yeterliliğe sahip olmak.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
• Yağcı veya üst yeterlilikle en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
• 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinin 3. Fıkrası kapsamında işe alınacak işçiler öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan noter kur’ası ile tespit edilecektir. Kur’a işlemi 12 NİSAN 2025 SAAT 10:00’da Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz yerleşkesinde yapılacak olup, istekli adaylar katılım sağlayabileceklerdir.
116 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel Alım Duyurusu İçin Tıklayınız
33 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel Alım Duyurusu İçin Tıklayınız