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Kıyır kıyır tadıyla ağızda dağılan iç malzemesiyle sizi çocukluğunuza götürecek elmalı kurabiye tarifi!

'Elmalı kurabiye sevmeyen var mı?' diye sorsak hayır cevabını verecek kişi çok azdır. Annelerin elinden yediğimiz bu kurabiye görüntüsüyle ve tadıyla sizi çocukluk anlarına götürüyor adeta. Yapımının kolay olması da cabası. İşte püf noktalarıyla elmalı kurabiye tarifi…

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  • Kıyır kıyır tadıyla ağızda dağılan iç malzemesiyle sizi çocukluğunuza götürecek elmalı kurabiye tarifi!

    'Elmalı kurabiye nasıl yapılır?' diye soruyarsanız doğru adrestesiniz. Muhteşem elma aroması ve kıyır kıyır ağızda dağılan hamuruyla damak çatlacak elmalı kurabiye tarifinin yapımı çok kolay. Püf noktalarıyla yarım saatte hazırlayacağınız bu tarife bayılacaksınız. İşte tadı enfes, yapımı kolay elmalı kurabiye tarifi...
  • Kıyır kıyır tadıyla ağızda dağılan iç malzemesiyle sizi çocukluğunuza götürecek elmalı kurabiye tarifi!

    ELMALI KURABİYE TARİFİ

    Malzemeler

    125 gram margarin veya tereyağı

    1 çay bardağı sıvı yağ

    3 çorba kaşığı yoğurt

    1 adet yumurta

    1 su bardağı pudra şekeri

    1 paket vanilya

    1 paket kabartma tozu

    Aldığı kadar un (4 su bardağı)

    Elma harcı için;

    3 adet elma

    3 yemek kaşığı şeker

    1 yemek kaşığı tarçın
  • Kıyır kıyır tadıyla ağızda dağılan iç malzemesiyle sizi çocukluğunuza götürecek elmalı kurabiye tarifi!

    Elmalı kurabiye nasıl yapılır?

    Elmalı kurabiye hamuru için; un hariç bütün malzemeleri bir kaba alıp yoğuralım iyice karıştıktan sonra unu da ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğuralım.

    Elmalı harcı için elmaları rendeleyelim. Şekeri de ilave edip ocağın altını açalım, elmalar suyunu salıp çekene kadar 5 dk. pişirelim ve ocağı kapatalım.

    Daha sonra tarçını da ekleyip karıştıralım. Geniş bir kaba alarak soğuması için bekletelim.

    Merdane yardımı ile hamuru açalım. Açtığımız hamurdan çay bardağı büyüklüğünde yuvarlaklar keselim. Dilerseniz aparatla ya da çay bardağı ile kesebilirsiniz. Eğer kurabiyelerinizi daha büyük yapmak isterseniz su bardağı ile de kesebilirsiniz.

    Ortalarına elmalı harçtan koyup resimdeki gibi hamurun iki kenarını iç harç üzerinde birleştirerek kapatalım. Bu işleme hamur bitene kadar devam edelim.

    Yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsisine dizip 170-180 derecelik fırına atalım. Üzerleri pembeleşmeden fırından alalım. Soğuduktan sonra pudra şekeri serpelim. Elmalı kurabiyelerimiz servise hazır.
  • Kıyır kıyır tadıyla ağızda dağılan iç malzemesiyle sizi çocukluğunuza götürecek elmalı kurabiye tarifi!

    Elmalı kurabiye püf noktaları

    Kurabiye hamuru için kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

    Unu kontrollü eklemekte fayda var. Unun cinsine ve markasına göre daha az veya daha fazla un eklemeniz gerekebilir.

    Kurabiyelerinize kalıp yerine bardak ağzı ile de yuvarlak şekil verebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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