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HaberlerGündem3. SayfaKan donduran dehşet! Kabzayla vura vura öldürdü!
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"Kız arkadaşıma dokundun" dehşeti! Kabzayla vura vura öldürdü!

Bursa'da Cüneyt A., kız arkadaşına dokunduğu iddiasıyla tartıştığı Mehmet Yavaş´ı başına kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca vurarak darp etti. Beyin kanaması geçiren Yavaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Cüneyt A., tutuklandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Feci biçimde öldürdü
DHA

Bursa'da, geçen cumartesi akşamı, Osmangazi ilçesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi üzerinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre; Cüneyt A. (16),kız arkadaşı ile birlikte dolmuşa bindi. Yolculardan Mehmet Yavaş'ın (58) eli, Cüneyt A.´nın kız arkadaşına dokundu.

Adı öğrenilemeyen genç kızın tepki göstermesi üzerine, Cüneyt A. ve Mehmet Yavaş arasında tartışma çıktı. İkili, dolmuştan inerek, tartışmaya devam etti.

KABZAYLA BAŞINA VURMAYA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre tartışmaya, Cüneyt A.´nın arkadaşı Cesur A. (18) da dahil oldu. İkili Mehmet Yavaş'ı darp etti. Çevredekiler kavgayı ayırdı. 2 taraf farklı yönlere doğru yürümeye başladı. Ancak Cüneyt A., kısa süre sonra geri dönüp, peşinden koştuğu Mehmet Yavaş'ın başına üzerinde taşıdığı kurusıkı tabancanın kabzasıyla vurmaya başladı. Tekme ve yumrukta attığı Yavaş, yere yığıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRİP ÖLDÜ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Mehmet Yavaş, hayatını kaybetti. Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube ekipleri harekete geçti. Ekipler, Cüneyt A. ve kız arkadaşı ile Cesur A., Osmangazi ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Cüneyt A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cesur A. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖLDÜREN ŞİDDET KAMERAYA YANSIDI

Cüneyt A.´nın Mehmet Yavaş´ı tabanca ile darp ettiği ve yerdeki adamı tekmelediği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Cüneyt A.´nın, Mehmet Yavaş´a arkadan gelerek saldırdığı, Yavaş´ın ise aldığı darbeler sonucu hareketsiz yerde yattığı görülüyor. Cüneyt A.´nın elindeki kurusıkı tabancanın kabzasıyla Yavaş´ın başına art arda vurması, kız arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırılması yer alıyor.

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