Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 'Kız arkadaşıma laf attın' kavgası kanlı bitti | Son dakika haberleri

        'Kız arkadaşıma laf attın' kavgası kanlı bitti

        İzmir'de 26 yaşındaki Muhammed Ayaz ile 40 yaşındaki Nihat Demirci arasında "kız arkadaşıma laf attın" iddiasıyla 26 Ekim günü kavga çıkmıştı. Kavgada bıçak çeken Muhammed Ayaz, Demirci'yi ağır yaralamış ve olay yerinden kaçmıştı. Aynı gün içerisinde yakalanan Ayaz, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Demirci'nin hayati tehlikesi hala devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Laf atma kavgası kanlı bitti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 26 Ekim günü saat 22.00 sıralarında bıçaklı bir kavga yaşandı.

        DHA'nın haberine göre 26 yaşındaki Muhammed Ayaz, kız arkadaşına laf attığını öne sürdüğü 40 yaşındaki Nihat Demirci ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesiyle birlikte olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Muhammed Ayaz, Demirci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        REKLAM

        Ağır yaralanan Demirci, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın ardından kaçan Ayaz, aynı gün içerisinde motorize polis ekibi "Yunus" timi tarafından yakalandı.

        Dün emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Muhammed Ayaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Nihat Demirci'nin hayati tehlikesinin hala devam ettiği öğrenildi.

        Sokakta tartıştığı kişiyi bıçakladı
        Sokakta tartıştığı kişiyi bıçakladı
        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #bıçaklı kavga
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!