'Kız arkadaşıma laf attın' kavgası kanlı bitti
İzmir'de 26 yaşındaki Muhammed Ayaz ile 40 yaşındaki Nihat Demirci arasında "kız arkadaşıma laf attın" iddiasıyla 26 Ekim günü kavga çıkmıştı. Kavgada bıçak çeken Muhammed Ayaz, Demirci'yi ağır yaralamış ve olay yerinden kaçmıştı. Aynı gün içerisinde yakalanan Ayaz, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Demirci'nin hayati tehlikesi hala devam ediyor
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 26 Ekim günü saat 22.00 sıralarında bıçaklı bir kavga yaşandı.
DHA'nın haberine göre 26 yaşındaki Muhammed Ayaz, kız arkadaşına laf attığını öne sürdüğü 40 yaşındaki Nihat Demirci ile sokak ortasında tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle birlikte olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Muhammed Ayaz, Demirci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Demirci, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın ardından kaçan Ayaz, aynı gün içerisinde motorize polis ekibi "Yunus" timi tarafından yakalandı.
Dün emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Muhammed Ayaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Nihat Demirci'nin hayati tehlikesinin hala devam ettiği öğrenildi.